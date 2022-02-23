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Италия отменит обязательный карантин для въезда в страну

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Италия отменит обязательный карантин для въезда в страну
Фото: pixabay.com/ru

Италия с 1 марта разрешит туристам при въезде в страну отказаться от прохождения обязательного карантина. Это будет возможно, если у человека есть отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или же справка о перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщил источник в консульстве Италии в России.

Отмечается, с 1 по 31 марта страну будет возможно посетить с анкетой о местонахождении пассажира, а также документом, подтверждающим факт вакцинации от СOVID-19 препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств.

— При отсутствии справки о вакцинации, допускается предоставление справки о выздоровлении с указанием даты окончания соответствующего периода самоизоляции, с момента которого прошло не более 180 дней, — пишет «Интерфакс», ссылаясь на дипведомство.

Помимо этого, разрешается представление справки об антигенном экспресс-тесте или молекулярном ПЦР-тесте с отрицательными результатом.

До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку.

А с 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.

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