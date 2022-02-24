Инфекционист рассказал, как долго может длиться постковидный синдром

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После того, как организм столкнулся с коронавирусной инфекцией, ему нужно восстановиться. Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что этот процесс может затянуться на несколько лет.

Эксперт объяснил, что этому свидетельствуют многие случаи.

— В одних случаях оно происходит быстрее. Но люди, особенно пожилого возраста, или у которых значительные фоновые заболевания, восстанавливаются очень долго. Сейчас уже есть наблюдения, что два года прошло, а у них еще сохраняются нарушения, — сообщил Малышев.

Также иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков перечислил факторы, которые влияют на состояние иммунитета после COVID-19.

— Чем тяжелее и разнообразнее эти проявления и если они затрагивают ключевые функции организма: сердечно-сосудистую, дыхательную или вызывают стойкие нарушения свертываемости крови, то тогда эффект заметен, — объяснил Крючков в беседе с URA.RU.

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22 февраля терапевт, кардиолог клиники HADASSAH MOSCOW группы компаний «Медскан» Федосеева Татьяна Сергеевна рассказала «Вечерней Москве» о том, что коронавирус влияет на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Даже после выздоровления пациенты отмечают различные недомогания: усталость, спутанность сознания, головные боли, желудочно-кишечные и другие расстройства.