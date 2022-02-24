«Вакцина защищает»: иммунолог Болибок оценил вероятность отмены всех ковидных ограничений в России

Фото: Pixabay

Эпидемиологическая ситуация позволяет говорить о возможном отказе от всех ограничений по коронавирусу, однако необходимо следить за своевременной ревакцинацией населения. Кроме того, особого внимания требует распространение коронавируса среди детей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— У нас достаточно большая иммунная прослойка сейчас. Я думаю, что все будет постепенно отменяться. Вопрос о вакцинированных и невакцинированных остается: мы убедились, что вакцина защищает от тяжелого течения и от смерти. Я думаю, что разумным подходом было бы требовать вакцинацию или ревакцинацию раз в полгода, потом, может быть, раз в год. А остальное для вакцинированных, тех, у кого есть антитела, можно потом отменить, — уверен собеседник «ВМ».

Как отметил врач, с учетом возможности выдачи QR-кода, касающегося наличия антител, в ближайшее время может выявиться значительное количество людей с иммунитетом: раньше в статистику попадали только вакцинированные и переболевшие. Реальные цифры могут составлять 85–90 процентов от всего населения и являются достаточными, чтобы отказываться от ограничений, подчеркнул иммунолог.

При этом стоит внимательно следить за тем, как коронавирус распространяется среди детей, уверен врач.

— У нас у детей нет иммунитета, потому что мы их не прививаем. Если идет вспышка в учебном заведении или детском учреждении, то надо закрывать либо группу, либо садик, либо школу целиком. Это то, что было записано в документах. Было записано не под ковид, а еще раньше. И это было очень разумное требование, которое надо четко исполнять. Есть вспышка — закрываем школу или детский сад, — резюмировал эксперт.

Эпидемиологические особенности штамма «омикрон» позволяют говорить о смягчении некоторых требований по профилактике. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ, — сказала она.