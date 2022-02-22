Попова: Специфика «омикрона» позволяет говорить о смягчении требований профилактики 

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Если учитывать эпидемиологические особенности штамма коронавирусной инфекции «омикрон», то можно говорить о смягчении некоторых требований по профилактике вируса. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Многие граждане России не знают, как отличить коронавирус от ОРВИ и в какой ситуации необходимо обращаться к врачу. На эти вопросы ответила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Она предупредила, что без специальных тестов диагностировать у пациента тот или иной вирус не представляется возможным.

По словам эксперта, симптомы штамма коронавирусной инфекции «омикрон», гриппа и других вирусов практически идентичны. Однако при гриппе у пациента более быстро повышается температура тела, возникают боли в голове и першение в горле.

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За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 135 172 новых случая коронавирусной инфекции. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 4250 случаев COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 796 человек, еще 17 294 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью поправились 164 293 пациента.