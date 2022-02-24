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Москва выставила на аукционы свыше 100 нежилых помещений

Виктория Сикерина

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Москва выставила на аукционы свыше 100 нежилых помещений
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столица выставила на торги 113 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 26 тысяч квадратных метров. Недвижимость расположилась в девяти округах города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в прошлом году на аукционах реализовали 995 объектов. По его словам, в настоящий момент в столице фиксируется увеличение спроса на нежилые помещения для ведения бизнеса.

— Наибольшее количество лотов находится в Центральном и Юго-Западном округах — по 20 и 17 объектов соответственно, — заявил заммэра.

Еще 15 помещений расположились на востоке города, 12 — на северо-востоке, 11 — на юге и юго-востоке и 10 — на северо-западе. Самым крупным объектом, выставленным на торги, стал лот в столичном районе Гольяново. Его площадь составила порядка двух тысяч «квадратов».

Глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что начальная стоимость нежилых помещений варьируется от 469 тысяч до 126 миллионов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице продали или сдали в аренду более тысячи объектов недвижимости за январь 2022 года. Среди них квартиры, машино-места, помещения, отдельно стоящие здания и земельные участки.

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