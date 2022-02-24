Более 200 скамеек с лебедями отреставрируют в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Специалисты отреставрируют порядка 230 лавочек с лебедями в столичном парке «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщил заместитель главы московского департамента капитального ремонта Сергей Мельников в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в ходе работ предусмотрены покраска чугунных элементов скамеек, обработка деревянных деталей антисептическими средствами и последующее покрытие лаком.

— Специалисты проведут пескоструйную очистку боковых элементов, приведут в порядок или заменят пришедшие в негодность брусья. Затем чугунные детали заново покрасят, а деревянные элементы обработают антисептическими составами и покроют лаком, устойчивым к атмосферным осадкам, — заявил заместитель руководителя ведомства.

По словам Мельникова, отремонтированные лавочки планируют установить в природно-исторической части парковой зоны. Однако окончательного решения о новом местоположении скамеек пока не принято, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в ходе реабилитации природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» восстановят регулярный сад и исторические аллеи. Так, специалисты отреставрируют главную аллею в партере французского парка, воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты.