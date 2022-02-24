Новый кинопарк заработает в поселении Краснопахорское в ТиНАО

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Площадка для съемок отечественного и зарубежного кино появится в поселении Краснопахорское в Новой Москве. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 24 февраля.

Она отметила, что в последние годы ТиНАО привлекает не только потенциальных жильцов, но и инвесторов.

— В скором времени тут может появиться кинопарк, который будет представлять единый городской кластер для, где смогут работать российские и зарубежные кинопроизводители. Стоит отметить, что подобные объекты важны для развития культуры города, — заявила руководитель ведомства.

Княжевская добавила, что доехать до кинопарка можно будет с помощью действующих маршрутов общественного транспорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

15 февраля стало известно, что фасады кинотеатра «Звездный» оформят золотистыми 3D-панелями со встроенной подсветкой. В ходе работ кинотеатру вернут его прежний облик, облегчат перемещение по зданию маломобильным гражданам, откроют рестораны и кинобары. На данный момент основные работы ведутся внутри здания.

Кинотеатр нуждался в реконструкции — советские фасады за 40 лет эксплуатации сильно коррозировались и потеряли геометрию.