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Москвичам рассказали об онлайн-голосовании в конкурсе «Доброволец года — 2022»

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали об онлайн-голосовании в конкурсе «Доброволец года — 2022»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Конкурс «Доброволец года — 2022» продолжается в Москве. Оценить проекты волонтеров может каждый желающий. Об этом рассказал директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев в четверг, 24 февраля.

В рамках конкурсной программы участники представят добровольческие проекты, которые были реализованы в 2021 году.

В этот раз в рамках «Добровольца года — 2022» голосование состоится в открытом формате и начнется 26 февраля. Отдать свой голос москвичи смогут на личных страницах участников и в аккаунтах образовательных учреждений в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Итоги конкурса огласят в апреле текущего года.

— Важной задачей проекта является поддержка педагогов, которые создают и проводят социально значимые программы совместно с ребятами. Специальная номинация для наставников появилась в прошлом году. Теперь у педагогов есть возможность не просто реализовывать новые добровольческие инициативы в своем отряде, школе или колледже, но и поделиться своим опытом, идеями, рассказать об этом всему городу, — приводятся слова Марата Кучушева на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что всего в конкурсе «Доброволец года — 2022» представлены три категории: «Волонтер», «Отряд» и «Руководитель». Мероприятие проходит с 2016 года. В 2020 году в проекте появилась специальная номинация для педагогов.

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