«Малый бизнес Москвы» запустил образовательный курс для самозанятых

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«Малый бизнес Москвы» запустил еще одно многоуровневое обучение для самозанятых. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в рамках курса участникам расскажут об особенностях налоговых режимов, помогут найти первых клиентов и получить поддержку от столицы.

Обучение стартует 24 февраля. Сперва самозанятые примут участие в онлайн-форуме, а 28 февраля попробуют свои силы в онлайн-курсе. Занятия будут проходить бесплатно, однако, необходимо заранее зарегистрироваться.

— Город предоставляет москвичам эффективные и доступные решения для открытия и развития своего дела в качестве самозанятого. Одно из наиболее востребованных среди них — образовательная поддержка. В ней заинтересованы более 50 процентов респондентов опроса МБМ, проведенного среди самозанятых, — объяснил руководитель ведомства.

По словам Фурсина, разнообразные форматы обучения помогают самозанятым комплексно изучать тему. С подробной программой курса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) помогут оценить городским предпринимателям потенциал экспортного сбыта.