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Заммэра Москвы Сергунина анонсировала мастер-классы для учеников школ искусств в честь юбилея Скрябина

Евгений Белоусов

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Заммэра Москвы Сергунина анонсировала мастер-классы для учеников школ искусств в честь юбилея Скрябина
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С конца февраля по июнь 2022 года всемирно известные пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, первое из восьми занятий пройдет уже в ближайшую субботу. Сам проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина.

— Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет, — рассказала Сергунина.

Мастер-классы организует Мемориальный музей А. Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы. Занятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер.

Так, 26 февраля молодые музыканты примут участие в фортепианном мастер-классе под руководством Евгения Михайлова — заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории, автора альбома «Все сонаты Скрябина».

20 марта мастер-класс проведет пианист Александр Вершинин, профессор Московской государственной консерватории и японского Университета Курашики Сакуйо. Мастер-класс профессора японского Университета Мукогава, известного российского и итальянского пианиста Бориса Бехтерева состоится 9 апреля.

На занятии 16 апреля наставником выступит заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев. А 30 апреля мастер-класс проведет пианист, композитор, лауреат международных конкурсов Сергей Дрезнин.

14 мая проведет мастер-класс заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Тропп, а 21 мая — народный артист России, профессор Московской консерватории, президент Международного Скрябинского общества Михаил Воскресенский.

Кроме того, 4 июня состоится заключительный мастер-класс лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Петра Лаула. В 2020 году пианист представил цикл из шести концертов «Все фортепианные сочинения А. Скрябина».

До этого Сергунина рассказала, что Московский экспортный центр организует в 2022 году участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Мероприятия пройдут в Великобритании, во Франции, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и других странах.

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