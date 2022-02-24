Два детских сада на 425 воспитанников построят на северо-востоке Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Алтуфьевский заработают два детских сада на 425 детей. Учреждения дошкольного образования возведут за счет денежных средств инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг, 24 февраля.

В ведомстве отметили, что градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила строительство детских организаций на Алтуфьевском шоссе.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что инвестор сперва возведет объекты, а после передаст их в собственность города.

Один детский сад будет рассчитан на 200 воспитанников, а второй — на 225. Возле учреждений строители создадут улично-дорожную сети и инженерные объекты, пишет агентство городских новостей «Москва».

21 февраля стало известно, что детский сад на 330 мест введен в эксплуатацию в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Трехэтажное здание построили за счет инвестора на территории бывшей промзоны завода «Серп и Молот». Детский сад оборудован залами для музыкальных и физкультурных занятий с кладовыми для инвентаря, кружковой, медицинским кабинетом с процедурной, пищеблоком и методическим классом. В здании разместят игровую, раздевалку, буфет, спальню и санузел.