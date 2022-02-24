Свыше 160 участков выделили для реализации программы реновации в столице в 2021 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

Свыше 160 земельных участков выделили в столице для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что общая площадь выделенных участков для реализации проекта составляет порядка 127 гектаров. Здесь возведут 63 новостройки и объекты сопутствующей инфраструктуры.

— Также на этих площадках застройщики смогут хранить стройматериалы и размещать временные бытовые городки, — заявил заммэра.

Больше всего площадок выделили на северо-востоке Москвы. Их число составило 16. Еще девять участков сосредоточились на юге, северо-западе и востоке и семь — на западе.

При этом лидером среди районов по количеству выделенных участков стал Лосиноостровский. Здесь новостройки возведут на четырех территориях на улицах Изумрудная, Тайнинская и Минусинская.

— По три участка находятся в районах Алексеевский, Даниловский, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево, — передает агентство городских новостей «Москва» слова главы столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В Западном административном округе (ЗАО) Москвы ввели в эксплуатацию 25 жилых домов по программе реновации. Это позволит обеспечить новым жильем 12,5 тысячи жителей города.