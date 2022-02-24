Москва выставила на продажу 275 автомобильных мест в десяти округах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица выставила на продажу 275 машино-мест на подземных и наземных парковках. Они расположились в 10 округах города. Об этом сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что за минувший год в столице реализовали 6,5 тысячи таких транспортных объектов.

— В настоящее время на торги выставлено 275 машино-мест, их площадь варьируется от 9 до 50 квадратных метров, — заявил руководитель ведомства.

Больше всего площадок для парковки авто выставят на продажу на западе Москвы. Еще 39 мест предложат в центре, на северо-востоке и юго-западе города.

Стоимость машино-места в разных округах столицы варьируется от 169 тысяч рублей до 3,4 миллиона рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Москва выставила на торги 113 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 26 тысяч квадратных метров. Недвижимость расположилась в девяти округах города. При этом в прошлом году на аукционах реализовали 995 объектов. Наибольшее количество лотов находится в Центральном и Юго-Западном округах — по 20 и 17 объектов соответственно.