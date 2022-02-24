Народный календарь. Чего не нужно планировать 25 февраля
25 февраля Православная церковь чтит память Митрополита Алексея — дипломата, государственного деятеля и чудотворца, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского. В народном календаре день получил название «Мелетей и Алексей».
Планировать новые дела или совершать деловые поездки 25 февраля не стоит, потому что они не дадут желаемого результата.
В народе 25 февраля называли «рыбным днем». На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.
Ещё в этот день знахари лечили испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет. Для лечения испуга применяли магические ритуалы и заговоры.
Приметы погоды:
Если на небе много звезд, то жди богатого урожая.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.
Туман или снегопад сулят дождливое лето.
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Именины отмечают: Алексей, Антон, Евгений, Мария.