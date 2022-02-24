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Народный календарь. Чего не нужно планировать 25 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего не нужно планировать 25 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

25 февраля Православная церковь чтит память Митрополита Алексея — дипломата, государственного деятеля и чудотворца, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского. В народном календаре день получил название «Мелетей и Алексей».

Планировать новые дела или совершать деловые поездки 25 февраля не стоит, потому что они не дадут желаемого результата.

В народе 25 февраля называли «рыбным днем». На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.

Ещё в этот день знахари лечили испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет. Для лечения испуга применяли магические ритуалы и заговоры.

Приметы погоды:

Если на небе много звезд, то жди богатого урожая.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март будет.

Туман или снегопад сулят дождливое лето.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего не нужно планировать 25 февраля

Именины отмечают: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

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