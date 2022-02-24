Отоларинголоог рассказал, как спастись от тяжелых осложнений после COVID-19

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие заболевания чаще всего возникают после коронавирусной инфекции и как предупредить серьезное воспаление.

По словам эксперта, чаще всего коронавирус приводит к воспалению среднего уха.

— Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо, у человека развивается воспаление и возникает заложенность, оглушенность и боль, — рассказал Зайцев в комментарии Nation News.

Владимир Зайцев подчеркнул, что запускать воспаление нельзя, так как может произойти прорыв гноя и разрыв барабанной перепонки. Чаще всего заболевания, связанные с воспалением уха возникают у людей с хроническими лор-заболеваниями или с широкой и короткой слуховой трубой.

Врач посоветовал при болезни использовать сосудосуживающие капли в нос. Они позволяют снизить отек, тогда слуховая труба будет нормально функционировать.

Для укрепления иммунитета нужно принимать поливитамины, сбалансировано питаться.

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