Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше тысячи жителей столицы воспользовались услугами Минюста в МФЦ

Виктория Сикерина

Город
Свыше тысячи жителей столицы воспользовались услугами Минюста в МФЦ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Услуги Министерства юстиции России стали доступны в столичных офисах государственных услуг «Мои документы» 23 августа прошлого года. За это время более тысячи москвичей обратились за такими услугами.

Так, например, физические лица теперь могут получить в центрах удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати, а также обратиться за получением апостиля на официальных документах. Госпошлина за последнюю услугу составляет 2,5 тысячи рублей.

Услуги Минюста предоставляются по экстерриториальному принципу. Список адресов офисов «Мои документы» представлен на официальном сайте мэра Москвы.

С начала февраля для столичных автомобилистов доступна постановка транспортного средства на учет прямо в центрах госуслуг. Соответствующая услуга заработала в семи учреждениях в разных частях города.

Отмечается, что теперь поставить авто на учет можно не только в шести флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО), но и в МФЦ Красносельского района. Специалисты могут зарегистрировать его, внести изменения в данные или снять транспортное средство с учета.

Читайте также:
Госуслуги МФЦ Минюст РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте