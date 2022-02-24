Свыше тысячи жителей столицы воспользовались услугами Минюста в МФЦ

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Услуги Министерства юстиции России стали доступны в столичных офисах государственных услуг «Мои документы» 23 августа прошлого года. За это время более тысячи москвичей обратились за такими услугами.

Так, например, физические лица теперь могут получить в центрах удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати, а также обратиться за получением апостиля на официальных документах. Госпошлина за последнюю услугу составляет 2,5 тысячи рублей.

Услуги Минюста предоставляются по экстерриториальному принципу. Список адресов офисов «Мои документы» представлен на официальном сайте мэра Москвы.

С начала февраля для столичных автомобилистов доступна постановка транспортного средства на учет прямо в центрах госуслуг. Соответствующая услуга заработала в семи учреждениях в разных частях города.

Отмечается, что теперь поставить авто на учет можно не только в шести флагманских офисах (ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО, ВАО и ЮВАО), но и в МФЦ Красносельского района. Специалисты могут зарегистрировать его, внести изменения в данные или снять транспортное средство с учета.