Нутрициолог назвала группы людей, которым можно есть на ночь

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, кому можно есть на ночь.

По ее словам, есть две категории людей, кому могут быть показаны перекусы перед сном. Первая — это люди, у которых есть проблемы с засыпанием. При этом в группу не входят люди со сбитым режимом сна и бодрствования. Вторая группа — те, кто работают в ночную смену.

— Кто работает ночью, могут иметь большие проблемы со здоровьем. Следует тщательно следить за своим здоровьем и при возможности сменить работу на деятельность с более удобным графиком, — сказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также она назвала ряд продуктов, которые можно есть перед сном. В список вошли некрахмалистые овощи и зелень в виде салата, миндальное или кокосовое молоко, кокосовый йогурт, ореховая паста, половина авокадо. Также в вечерний перекус можно включить бобовые, смузи, кусочек семги или курицы.

Доктор Ковальков назвал блюдо, которое можно есть на ночь и не поправляться.