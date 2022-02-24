Диетолог рассказала, по каким признакам определить авитаминоз

Фото: depositphotos

Главный внештатный специалист-диетолог областного Минздрава Инна Пичугина рассказала, с дефицитом каких витаминов часто сталкиваются россияне.

Она отметила, что у многих россиян наблюдается дефицит различных витаминов и об этом говорят различные признаки.

Так, B2 влияет на состояние слизистых и кожи. Поэтому, если его слишком мало, человек может страдать от дерматита или высыпаний. Еще один неприятный симптом связан со зрением: при нехватке B2 может появиться светобоязнь.

Если человек часто болеет, скорее всего у него не хватает витамина С. Также при этом возможен такой неприятный симптом как кровоточивость десен.

Сбой в работе желудочно-кишечного тракта может указывать на дефицит витамина B12.

Инна Пичугина добавила, что явные нарушения в работе организма чаще встречаются при серьезном дефиците. Узнать точно, чего не хватает для хорошего самочувствия, можно, сдав соответствующие анализы. На основании анализов можно будет приобрести витаминные комплексы, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что злоупотребление вредными продуктами питания по примеру газировок, сладостей и кондитерских изделий могут вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья