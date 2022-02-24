Турнир по интерактивному футболу пройдет в столице 11 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Международный турнир по интерактивному футболу пройдет в Москве 11 марта. В нем примут участие дети, подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Мероприятие состоится в крытом комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Старт турнира назначен на 9:00, а окончание — на 13:00.

Организатором соревнования выступит «Мир уникальных геймеров» при поддержке Российского футбольного союза и других учреждений.

21 февраля оргкомитет чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в России FIVB открыл набор волонтеров. Спортивный турнир состоится с 26 августа по 11 сентября. 77 матчей пройдут в 10 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и многие другие. В качестве участников чемпионат посетят 24 мужские национальные команды из Польши, Ирана, Японии, Туниса, Италии, Камеруна и других государств. Уточняется, что в России такое первенство пройдет впервые.

В рамках соревнований добровольцы будут работать по 18 направлениям. Среди них аккредитация, размещение, церемонии, работа прессы, медицинское обслуживание и другие.