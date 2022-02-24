Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турнир по интерактивному футболу пройдет в столице 11 марта

Виктория Сикерина

Город
Турнир по интерактивному футболу пройдет в столице 11 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Международный турнир по интерактивному футболу пройдет в Москве 11 марта. В нем примут участие дети, подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Мероприятие состоится в крытом комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Старт турнира назначен на 9:00, а окончание — на 13:00.

Организатором соревнования выступит «Мир уникальных геймеров» при поддержке Российского футбольного союза и других учреждений.

21 февраля оргкомитет чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в России FIVB открыл набор волонтеров. Спортивный турнир состоится с 26 августа по 11 сентября. 77 матчей пройдут в 10 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и многие другие. В качестве участников чемпионат посетят 24 мужские национальные команды из Польши, Ирана, Японии, Туниса, Италии, Камеруна и других государств. Уточняется, что в России такое первенство пройдет впервые.

В рамках соревнований добровольцы будут работать по 18 направлениям. Среди них аккредитация, размещение, церемонии, работа прессы, медицинское обслуживание и другие.

Читайте также:
Футбол Москва Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте