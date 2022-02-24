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Следователи проверят обстоятельства инцидента с ребенком в подмосковном бассейне

Анастасия Колоскова

Происшествия
Следователи проверят обстоятельства инцидента с ребенком в подмосковном бассейне
Фото: СК РФ

Доследственная проверка организована в подмосковном Орехово-Зуеве после госпитализации ребенка, едва не утонувшего на тренировке по синхронному плаванию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 24 февраля.

По словам представителя ведомства, шестилетняя девочка в физкультурно-оздоровительном центре во время тренировки по синхронному плаванию начала тонуть. Ее достали из бассейна в бессознательном состоянии.

— В настоящее время осуществляются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводятся опросы родителей девочки и сотрудников физкультурно-оздоровительного центра. Также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, — рассказала Врадий.

Она уточнила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого сообщалось, что проверку в связи с госпитализацией ребенка организовала прокуратура Московской области.

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