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Шестилетняя девочка едва не утонула в бассейне в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Шестилетняя девочка едва не утонула в бассейне в Подмосковье
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Шестилетняя девочка едва не утонула, потеряв сознание в физкультурно-оздоровительном центре в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 февраля. Ребенок во время тренировки в бассейне почувствовал себя плохо и потерял сознание. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение с диагнозом «состояние после утопления».

По данному факту прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства и причины произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

11 февраля сообщалось, что один человек пострадал при обрушении поликарбонатного навеса над бассейном в Подольске. Общая площадь обрушения на Александровской улице составила 60 квадратных метров.

21 февраля стало известно о госпитализации 16-летнего подростка, который получил ранение из пневматического ружья во время съемок ролика в Балашихе.

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