Подросток попал в больницу после съемок ролика с ружьем в Балашихе

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщается в понедельник, 21 февраля, на сайте «МВД Медиа».

В дежурную часть из больницы поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями был доставлен 16-летний подросток.

Полицейские установили, что пострадавший вместе с двумя одноклассниками в лесном массиве на Мирском проезде в микрорайоне Салтыковка снимали видеоролик. Для съемок подростки использовали пневматическое ружье, которое принес из дома один из них. В результате один из несовершеннолетних случайно получил ранение, его доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В прошлом году произошел похожий инцидент. Ребенок ранил себя из травматического оружия в больнице Нижневартовска. Десятилетний пациент Нижневартовской окружной клинической детской больницы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ранил себя из травматического пистолета, который принадлежит его деду.