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Один человек пострадал при обрушении навеса над бассейном в Подольске

Георгий Соланович

Происшествия
Один человек пострадал при обрушении навеса над бассейном в Подольске
Фото: depositphotos
г. Подольск, д. Александровка, ул. Речная, д. 10. Карта всех событий

Один человек пострадал при обрушении поликарбонатного навеса над бассейном в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, общая площадь обрушения на Александровской улице составила 60 квадратных метров.

11 февраля сообщалось, что строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве. Под завалами было видно капот одной из припаркованных машин.

До этого в подмосковной Балашихе обрушился надземный пешеходный переход. Инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля.

Также в Подмосковье обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино в Пушкинском городском округе. Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, крыша могла рухнуть из-за скопившегося на ней снега.

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