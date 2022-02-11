Строительные леса рухнули на парковку в переулке напротив здания Госдумы в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Георгиевский переулок Карта всех событий

В столице на припаркованные автомобили рухнули строительные леса. Инцидент произошел на парковке в Георгиевском переулке. Очевидцы делятся кадрами произошедшего в интернете.

— Строительные леса рухнули на парковку в Георгиевском переулке напротив Госдумы. Пострадало несколько автомобилей, сообщают очевидцы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Под завалами видно капот одной из припаркованных машин.

До этого в подмосковной Балашихе обрушился надземный пешеходный переход. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Отмечается, что инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля.

Также в Подмосковье обрушилась кровля школы. В результате инцидента никто не пострадал. Обрушилась кровля актового зала в школе, расположенной в поселке Ашукино (Пушкинский городской округ — прим. «ВМ»). Площадь обрушения составила 700 квадратных метров. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.