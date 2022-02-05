Грузовой автомобиль обрушил надземный переход в Балашихе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, М-7 Волга, 30-й километр Карта всех событий

Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном городе Балашиха. Отмечается, что инцидент произошел в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Обрушение моста произошло на 30-м километре Горьковского шоссе.

— На данный момент движение затруднено. По предварительным данным в результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля, — говорится в сообщении.

21 января в Балашихе самосвал с поднятым кузовом обрушил конструкцию пешеходного моста. ДТП случилось в районе дома № 112, строение 2, по улице Владимирской, на 29-м километре трассы М7 «Волга».

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.