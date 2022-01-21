Самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост в Балашихе

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В подмосковном городе Балашихе самосвал с поднятым кузовом обрушил конструкцию пешеходного моста. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах.

ДТП случилось в районе дома № 112, строение 2, по улице Владимирская, на 29 километре трассы М7 «Волга».

— Ехавший с поднятым кузовом самосвал зацепил конструкцию надземного пешеходного моста и обрушил ее, — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.