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Самые жесткие санкции? Что США могут запретить России

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Самые жесткие санкции? Что США могут запретить России
Фото: МИД РФ

Америка не может вводить санкции против России бездумно: это приведет к экономическим проблемам у ряда других стран. Скорее всего, Россия не столкнется с отключением от международной системы расчетов, запретом на выезд в другие страны и другими проблемами, которые могут сильно повлиять на ситуацию в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

По его словам, вопрос введения санкций достаточно бурно обсуждается в самих Соединенных Штатах.

— Одни требуют исключительно жестких подходов, другие предупреждают об опасности такого бездумного использования этого инструмента. Многие санкции могут ограничивать действия других государств, поэтому потребуется согласование. Я думаю, что сейчас будет идти некое согласование, вряд ли санкции будут введены одним пакетом — это будут более постепенные процессы, — уверен собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, санкции касаются в основном отдельных лиц: по выражениям американских политиков, «окружения Путина, его ближайших друзей». Простых граждан ограничения касаются опосредованно.

Отключение России от системы SWIFT в качестве санкций маловероятно, уверен политолог.

— Есть система международных расчетов SWIFT, которая не принадлежит Соединенным Штатам. Она находится в Европе и действует на основе кооперации десятков тысяч банков, облегчая проведение платежей в электронной форме между банками. Россия участвует в мировой торговле, и отключение ее от этой системы может нанести колоссальный ущерб мировой торговле, потому что ее никто не прекратит, несмотря на санкции. А как тогда будут вестись расчеты? — рассказал Рогулев.

По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия может обойтись без такой системы, так как есть созданная центральным банком внутренняя система расчетов. Существует внутренняя система расчетов по банковским карточкам — система «МИР», которая уже введена и работает.

Проблемы с международными платежными системами не должны повлиять на российскую банковскую систему, уверен собеседник «ВМ».

— Вряд ли меры затронут международные платежные системы, такие как Visa или Mastercard, потому что им самим тогда будет нанесен достаточно большой ущерб. Но в любом случае Россия застрахована, никаких катастрофических последствий это не будет иметь для российской банковской системы, — рассказал эксперт.

По словам Рогулева, вряд ли Америка сможет запретить гражданам России выезд в другие страны. Попасть в сами Штаты россиянам уже давно проблематично: в России получить американскую визу невозможно, если речь не идет о служебной визе. Российским гражданам рекомендовано ездить в другие государства за получением американской визы, подчеркнул специалист.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что в четверг, 24 февраля, Америка вместе с партнерами и союзниками введет «жесткие санкции» в отношении России. Он также уточнил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине.

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