Врач назвал главную специю против боли в суставах

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Врач общей практики Михаил Петрик назвал специю, которая поможет восстановить здоровье суставов.

— Куркумин доказал свою эффективность во многих клинических исследованиях. Он содержится в корнях растений, из которых делают порошок — куркуму, которую в качестве специи добавляют в разные блюда. Куркумин способен замедлять старение благодаря активизации ферментов. Но главное его свойство — противовоспалительное. Он показал эффективность, равную нестероидным противовоспалительным средствам, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Применение этого вещества, по словам доктора, не приносит побочных эффектов. Куркумин блокирует воспалительные агенты и противостоит растворению коллагена в организме. При этом эффективность куркумина возрастает, если употреблять его вместе с пеперином, который содержится в черном перце. Принимать его нужно на сытый желудок и вместе с жирами.

Американские ученые назвали продукт, частое употребление которого положительно сказывается на здоровье суставов.