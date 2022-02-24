«Массовые сбои»: россиян предупредили об атаках в Сети

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Утром 24 февраля в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. О том, стоит ли ожидать дальнейших проблем в работе мессенджеров и социальных сетей, «Вечерней Москве» рассказали эксперты в области информационной безопасности.

По мнению специалистов, текущие сбои связаны с перегрузкой Сети на фоне обострения ситуации в Донбассе.

— Главная причина — банальная массовая перегрузка Сети. Пока неясно, как именно в дальнейшем на ситуацию отреагируют корпорации — владельцы подобных сервисов, в том числе и социальных сетей. Сейчас проблематично делать долгоиграющие выводы. Но, скажем так, в ближайшее время мы столкнемся с большими трудностями с международной связью, — рассказал исследователь в области информационной безопасности Дмитрий Борощук.

Сейчас в мессенджерах наблюдается «резкий всплеск сообщений», подчеркнул эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Сервисам стоит подготовиться к дальнейшему увеличению нагрузки, добавил он. Это поможет избежать массовых сбоев.

— Сейчас я нахожусь в Египте. Могу сказать, что раньше в смартфон на пляже смотрел, условно говоря, один человек, а сейчас смотрят все. Мессенджеры просто не выдерживают нагрузки. Будет ли такая ситуация сохранятся и дальше — зависит от того, как подготовились сервисы. Сбои могут быть, но, я думаю, мессенджеры готовы к наплыву сообщений, — поделился Батранков.

Скорее всего, в течение следующей недели «мы будем наблюдать массовые сбои», как это всегда происходит в подобных ситуациях, считает специалист Борощук. По его мнению, связь будет восстанавливаться благодаря усилиям России по локализации сети.

— Возможна следующая ситуация: для обеспечения связи в мессенджерах будут использоваться многие сервера, которые находятся на территории России, — объяснил он.

Специалист по информационной безопасности Батранков предупредил: россиянам стоит подготовиться к политически мотивированным атакам в Сети.

— Все, что я жду сейчас, — политически мотивированные атаки. К этому всем нужно готовиться. Есть люди, которые отвечают за безопасность: они должны внимательно отслеживать, что происходит. Нужно включить и поднять службы реагирования. Можно работать расслабленно, а можно — достаточно интенсивно. Людям, отвечающим за безопасность, сейчас нужно работать особенно интенсивно, — высказался собеседник «ВМ».