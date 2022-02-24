Свыше двух тонн продуктов собрали в Москве для помощи беженцам из Донбасса

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с1 Карта всех событий

В рамках сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса жители столицы передали более 23 тысяч товаров и двух тонн продуктов питания. Сбор проходит в центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

Чаще всего горожане приносят продукты, а также средства гигиены, товары для детей и обувь.

— Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары, — отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, некоторые жители столицы приходят в центры сбора гуманитарной помощи целыми семьями. Например, отец с дочерью на автомобиле привез порядка 10 килограммов крупы, чая, сахара, консервов и других продуктов.

Штаб «Мосволонтера» располагается по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Принести товары и продукты можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Также обратиться можно в окружные центры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».