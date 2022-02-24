«Элемент паники»: экономист оценил вероятность дефицита наличных в России

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Из-за неспокойной политической обстановки россияне могут столкнуться с нехваткой наличных долларов. Рублю такой сценарий, скорее всего, не грозит или грозит только на короткий срок: все будет зависеть от того, по какому сценарию пойдут события на Украине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

Эксперт обратил внимание, что из-за резко возросшего интереса к наличным долларам их действительно может не хватить всем желающим.

— Любое обострение политической ситуации создает повышенный спрос на свободно конвертируемую валюту. Можно было ожидать такой реакции со стороны владельцев валюты из-за опасений, что в сложившейся ситуации могут быть введены ограничения на операции с валютой. Отсюда и стремление запастись наличностью, — резюмировал экономист.

Колганов подчеркнул, что в обменных пунктах курс наличной валюты резко подскочил. Элемент паники наблюдается, однако, по словам собеседника «ВМ», страхи россиян относительно ситуации с долларами сильно преувеличены: судя по всему, ограничения на операции с валютой вводиться не будут.

В случае с рублем нехватка наличных денег маловероятна, уверен Колганов.

— Здесь настолько сильной паники не будет, и кризис наличности вряд ли образуется. Если этот кризис образуется, то исключительно из-за паники, потому что никаких реальных предпосылок я не вижу. Если и будут вводиться какие-то ограничения, то они будут носить краткосрочный характер. Насколько мне известно, на Украине уже ввели ограничение на снятие наличной валюты в банкоматах — у нас до этого не дошло, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» заметил, что длительные ограничения на снятие наличных возможны, если военная операция России затянется. Однако, по мнению Колганова, она будет недолгой, и паника быстро уляжется.

Колганов уверен: в нынешней ситуации массово обналичивать рубли не стоит.

— Это имеет смысл делать в том случае, если предполагаются перебои с безналичными расчетами. Но никаких предпосылок для таких перебоев я не вижу. Зачем переводить безналичку в наличку, если с безналичкой ничего не происходит? Понятно, почему в 1998 году были сбои: был крах целого ряда банков, которые держали свои активы в краткосрочных облигациях, поэтому прекращались платежи. Сейчас ничего похожего нет, — заключил экономист.