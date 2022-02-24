Житель Иркутской области предстанет перед судом за убийство прохожего в Москве

Фото: Пресс-служба суда

Большой Краснохолмский мост Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Иркутской области, изрезавшего ножом пенсионера в центре столицы в сентябре прошлого года. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Инцидент произошел 13 сентября 2021 года. Молодой человек гулял по столичным улицам в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста у него возник конфликт с 67-летним случайным прохожим. В ходе ссоры гость столицы достал туристический нож и не менее одиннадцати раз ударил им оппонента.

От полученных ранений 67-летний мужчина скончался на месте.

Позже подозреваемого задержали.

— Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — пояснила Нефедова.

До этого сообщалось, что сотрудники отдела по расследованию особо важных дел установили обстоятельства убийства двух мужчин на западе Москвы в 1999 году.