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Актера Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в столице

Виктория Сикерина

Общество
Актера Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народного артиста России Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля.

Могила актера расположилась недалеко от захоронений артистов Бориса Клюева и Нины Руслановой.

Траурную церемонию посетили близкие, коллеги и друзья Невзорова. В конце прощания состоялось отпевание артиста, пишет РИА Новости.

О смерти народного артиста РФ стало известно 18 февраля.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».

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