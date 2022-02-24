«Вырастут, но не быстро»: что будет с ценами на продукты в России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Из-за ситуации на Украине в РФ могут вырасти цены на продукты, однако этот рост будет не очень заметным: страна способна обеспечить себя едой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

— Цены на продукты вырастут, но не быстро. Я думаю, что в течение месяцев, — рассказал эксперт.

Кульбака подчеркнул, что с продуктами в России могут возникать локальные проблемы, но глобальных проблем ждать не стоит, так как страна более-менее способна производить достаточное количество еды. Тем не менее, заметил экономист, цены на продукты питания могут вырасти в течение нескольких месяцев.

— С продуктами будут какие-то проблемы локальные, но серьезных проблем я не жду: более или менее мы можем себя снабжать продуктами. Да, цены на них могут вырасти, но в целом проблем не будет, — заключил специалист.

Он отметил, что точных прогнозов пока делать невозможно: непонятно, на какой срок затянется конфликт. Экономика стала заложником политики, резюмировал собеседник «ВМ».

Евросоюз сообщил о намерении принять «самый жесткий» в истории пакет санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли, — сказал он.