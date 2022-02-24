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Боррель сообщил, что ЕС согласует «самый жесткий» пакет санкций против России

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель сообщил, что ЕС согласует «самый жесткий» пакет санкций против России
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз намерен принять «самый жесткий» в истории пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли, — передает его слова РИА Новости.

Боррель намерен контактировать с представителями всех стран ЕС, чтобы призвать Россию к ответу. Он пообещал руководству РФ «беспрецедентную изоляцию».

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами ФРГ, США, Евросоюза, Великобритании и Польши. Он в четверг, 24 февраля, заявил, что необходимо немедленно «остановить Путина».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Америка не может вводить санкции против России бездумно: это приведет к экономическим проблемам у ряда других стран. Скорее всего, Россия не столкнется с отключением от международной системы расчетов, запретом на выезд в другие страны и другими проблемами, которые могут сильно повлиять на ситуацию в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. По его словам, вопрос введения санкций достаточно бурно обсуждается в самих Соединенных Штатах.

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