Зеленский призвал страны Запада принудить Россию к миру

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами ФРГ, США, Евросоюза, Великобритании и Польши. Он в четверг, 24 февраля, заявил, что необходимо немедленно «остановить Путина».

— Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, — написал политик в своем Twitter.

До этого Зеленский сообщил о введении на территории страны военного положения. По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны. В связи с этим он призвал граждан не паниковать.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.