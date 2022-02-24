Февраль 2022 года может войти в тройку самых теплых месяцев XXI века в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Текущий февраль в столице оказался непохожим на типичный зимний месяц. Такое мнение выразил метеоролог Александр Шувалов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Он отметил, что в последнее время среднесуточная температура в столице была положительной.

— Этот февраль войдет в тройку самых теплых февралей XXI века. Теплее были только февраль 2002 и февраль 2020 годов, — заявил специалист.

Зима в Москве постепенно отступает. Собеседник «ВМ» пояснил, что утром 24 февраля высота снежного покрова в городе составила 18 сантиметров. Еще 8 февраля эта величина была на 30 сантиметров больше, уточнил он.

Впрочем, активного наступления весны пока тоже не предвидится, заключил Шувалов.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы.

Синоптик отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.