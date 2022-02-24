«Теплые антициклоны»: синоптики рассказали о погоде в Москве 1 марта

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Об этом сообщила в четверг, 24 февраля, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

— Тепло приносят и атлантические циклоны, и циклоны со Средиземного моря. Также к нам спешат и «теплые антициклоны» из Европы. Это выше климатической нормы на 4-6 градусов, — уточнила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили до утра четверга, 24 февраля, в Москве и Московской области.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.