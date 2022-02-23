«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили до утра четверга, 24 февраля, в Москве и Московской области. Об этом 23 февраля сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что «желтый» уровень действует с 23:00 23 февраля до 09:00 24 февраля как в Москве, так и в Подмосковье.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте Гидрометцентра.

На текущей неделе столбики термометров в Москве будут показывать преимущественно плюсовые значения. При этом вероятны небольшие осадки.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.