Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили до утра четверга, 24 февраля, в Москве и Московской области. Об этом 23 февраля сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что «желтый» уровень действует с 23:00 23 февраля до 09:00 24 февраля как в Москве, так и в Подмосковье.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте Гидрометцентра.

На текущей неделе столбики термометров в Москве будут показывать преимущественно плюсовые значения. При этом вероятны небольшие осадки.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Читайте также:
«Желтый» уровень погодной опасности Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте