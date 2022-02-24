Экономист Кульбака: Наложенные санкции никто не снимет, они останутся на десятилетия

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Даже после улучшения ситуации на Украине Россия будет ощущать экономические последствия конфликта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

— Однозначно будут выше цены, меньше продуктов, товаров на рынке. Однозначно экономика будет находиться в очень тяжелом положении. Да, «ужаса не будет», но все будут значительно более бедными. Скорее всего, будут огромные проблемы с валютными рынками, с возможностями людей ездить за границу. Пострадает практически все наше население, — рассказал специалист.

По его словам, о снижении цен после улучшения ситуации на Украине пока говорить не приходится: ситуация будет настолько долгоиграющей, что из нее невозможно будет выйти просто так. Наложенные санкции никто не снимет, они останутся на десятилетия, уверен Кульбака.

Как отметил собеседник «ВМ», экономическая ситуация для России складывается по более худшему сценарию, чем после событий в Крыму в 2014 году.

Евросоюз объявил о намерении принять из-за ситуации на Украине самый серьезный пакет санкций против России. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли, — отметил он.