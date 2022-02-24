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В МИД заявили, что разрыв дипотношений с Киевом не был выбором Москвы

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В МИД заявили, что разрыв дипотношений с Киевом не был выбором Москвы
Фото: МИД РФ

Россия не разрывала дипломатические отношения с Украиной, но не удивлена происходящим. Об этом в четверг, 24 февраля, заявили в Министерстве иностранных дел России.

— Это не наш выбор, — сказали в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что подобный шаг был логичен и стал продолжением «целенаправленной русофобской политики киевских властей», которую они начали воплощать с 2014 года, передает РИА Новости.

Украина в четверг разорвала дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение принял украинский президент Владимир Зеленский.

В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что этот шаг украинской стороны не изменит фактического положения дел.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

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