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Диетологи назвали полезные для сердца продукты

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи назвали полезные для сердца продукты
Фото: Pixabay

Диетологи назвали продукты, которые положительно влияют на работу сердца. Специалисты посоветовали как можно чаще есть жирную рыбу, фасоль и персики. Употребление этих продуктов может предотвратить либо снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также при составлении ежедневного рациона важно включить в него больше различных фруктов и овощей. При этом не стоит заменять их на сок и смузи, тогда человек не получит достаточное количество клетчатки.

По словам специалистов, персик – один из самых богатых питательными веществами продуктов для сердечно-сосудистой системы. Также в рацион необходимо включать цельнозерновые макароны и хлеб. Они помогают снижать риски инсульта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца, передает «МИР 24».

Стоит заменить красное мясо на рыбу, в ней содержатся жирные кислоты. Также диетологи рекомендуют чаще заправлять салат оливковым маслом.

До этого диетолог рассказала, по каким признакам определить авитаминоз.

Источник: mir24.tv

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