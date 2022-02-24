Столичные полицейские задержали подозреваемого в смертельном ДТП
Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По данным ведомства, в четверг, 24 февраля, на Мелитопольской улице водитель автомобиля марки МАЗ, нарушив правила движения, сбил 83-летнего пешехода и скрылся с места аварии.
Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Тело мужчины обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.
Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний гость столицы.
В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Подозреваемого заключили под стражу.
Статистика ГИБДД
За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.
Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.