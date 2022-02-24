Информацию о невыплате зарплаты альпинистам проверит столичная прокуратура

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Прокурорская проверка организована после сообщений СМИ о невыплате заработной платы промышленным альпинистам. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 24 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура организовала проверку информации, озвученной в эфире федерального телеканала, о невыплате заработной платы промышленным альпинистам, — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, внимание прокуратуры привлек сюжет, в котором сообщалось, что сотрудники не получили заработанные деньги, хотя не только выполнили в полном объеме все работы, но и имеют на руках соответствующее решение суда.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить опубликованное на одном из информационных ресурсов сообщение о посягательствах на половую неприкосновенность воспитанников детских домов, среди которых учреждения в Санкт-Петербурге.