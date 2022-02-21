Бастрыкин поручил проверить сообщения о сексуальном насилии в приютах и детских домах

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить опубликованное на одном из информационных ресурсов сообщение о посягательствах на половую неприкосновенность воспитанников детских домов, среди которых учреждения в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщается на сайте СК РФ.

Проверка поручена Главному следственному управлению СК РФ и исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой.

По данным ведомства, журналисты в материале подняли вопрос «сиротского лобби», которое работает в интересах ювенальных органов. В частности, рассказывается история выпускника петербургского детского дома, который стал пострадавшим по уголовному делу о сексуальном насилии. В статье также говорится, что СК установил 23 доказанных факта насилия. В материале отмечается, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга «не только парадоксальным образом обесценил колоссальную работу следователей, но и проигнорировал поломанные детские судьбы».

8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия.