Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичная прокуратура предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях

Анастасия Колоскова

Происшествия
Столичная прокуратура предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях
Фото: Вечерняя Москва

Организация несогласованных массовых мероприятий, а также участие в них влекут за собой ответственность, согласно российскому законодательству. Об этом в четверг, 24 февраля, напомнила пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующее заявление в ведомстве сделали в связи с тем, что в Сети стали появляться призывы к участию в публичном мероприятии в центре Москвы в четверг, 24 февраля.

— Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано, — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в мероприятиях, вынесены предостережения.

Аналогичное заявление опубликовала столичное МВД, которое также предостерегло горожан от участия в несанкционированных акциях.

Читайте также:
Уголовная ответственность Прокуратура предупреждение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте