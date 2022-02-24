Столичная прокуратура предупредила о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях

Фото: Вечерняя Москва

Организация несогласованных массовых мероприятий, а также участие в них влекут за собой ответственность, согласно российскому законодательству. Об этом в четверг, 24 февраля, напомнила пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующее заявление в ведомстве сделали в связи с тем, что в Сети стали появляться призывы к участию в публичном мероприятии в центре Москвы в четверг, 24 февраля.

— Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано, — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в мероприятиях, вынесены предостережения.

Аналогичное заявление опубликовала столичное МВД, которое также предостерегло горожан от участия в несанкционированных акциях.