Столичное МВД предостерегло горожан от участия в несогласованных акциях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная полиция предостерегает жителей Москвы от участия в несогласованных публичных мероприятиях и напоминает об ответственности за данное нарушение, предусмотренное законодательством РФ.

— В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по Москве информирует граждан о том, что они не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти, — говорится на официальном сайте ведомства.

В полиции напомнили, что за организацию и участие в подобных мероприятиях законодательством предусмотрена ответственность.

До этого аналогичное заявление сделала столичная прокуратура. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.