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Масленица в Москве пройдет с 25 февраля по 6 марта

Георгий Соланович

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Масленица в Москве пройдет с 25 февраля по 6 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Масленица в Москве пройдет с 25 февраля по 6 марта 2022 года на нескольких площадках столицы. Информация об этом появилась на сайте «Московские сезоны».

— Масленица — это больше чем блины. Москвичей и гостей столицы ждут шумные торговые ряды, неординарные гастрономические решения, анимационная программа, а также выступления артистов и фольклорных коллективов, — уточнили на сайте.

Проводить зиму жители столицы смогут во всех административных округах города. На мероприятиях будут действовать санитарные нормы противодействия СOVID-19. Посетителей призвали соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях и местах скопления людей, передает сайт «Московские сезоны».

Учеников 6-7 классов московских школ приглашают принять участие в XXXIII Математическом празднике. Он состоится 27 февраля более чем на 100 площадках в разных районах Москвы с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Для участия необходимо пройти регистрацию. При заполнении анкеты участники смогут выбрать, какие задания они будут выполнять: классического Математического праздника или более простые Математического праздника в «Математической вертикали».

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