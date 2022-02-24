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Фестиваль кинодебютов «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске

Ирина Игнатенко

Общество
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Ханты-Мансийске 23 февраля открылся фестиваль кинодебютов «Дух огня», передает ОТР. В программе фестиваля будет представлено 120 фильмов молодых режиссеров из тридцати стран.

В этом году фестиваль будет сдвоенным, а программа расширенной. Организаторы решили наверстать упущенное из-за пандемии коронавируса и провести девятнадцатый и двадцатый фестиваль вместе.

За свою уже немалую историю «Дух огня» уже успел открыть немало звезд кинематографа.

Чтобы почтить память своего основателя Сергея Соловьева, организаторы решили его ретроспективу превратить в видеоинсталляцию.

—Три больших блока его фильмов о себе, где он рассказывает о своем детстве. Мы просто склеим в кольцо, и в этом медиапространстве они будут идти в течение дня, — рассказала Марина Зверева, вице-президент кинофестиваля «Дух огня».

В году начало фестиваля стало экспериментальным. Вместо фильма -открытия перед зрителями выступил Эмир Кустурица выступил со своим No smoking orchestra.

Ранее сообщалось, что московские молодые режиссеры смогут получить стипендию мэра.

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