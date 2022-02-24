Двое мужчин похитили более 1,5 тысячи пачек сигарет со склада в Серпухове
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупной краже со склада в Серпухове. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
— Установлено, что ночью злоумышленники монтировками сломали замок и незаконно проникли в складское помещение магазина, расположенного в деревне Арнеево. Похитив более 1,5 тысячи пачек сигарет и 15 бутылок элитного алкоголя, правонарушители скрылись на автомобиле, — рассказала Петрова, уточнив, что сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.
Задержать подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались жители Каширы 29 и 34 лет.
При обыске по месту проживания одного из них полицейские обнаружили похищенные товары. Кроме того, в автомобиле подозреваемых были найдены камуфляжная одежда, пакеты и металлические монтировки, которые они использовали при совершении преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу, добавила представитель ведомства.
До этого стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.