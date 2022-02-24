Двое мужчин похитили более 1,5 тысячи пачек сигарет со склада в Серпухове

Фото: moscow-live

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупной краже со склада в Серпухове. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что ночью злоумышленники монтировками сломали замок и незаконно проникли в складское помещение магазина, расположенного в деревне Арнеево. Похитив более 1,5 тысячи пачек сигарет и 15 бутылок элитного алкоголя, правонарушители скрылись на автомобиле, — рассказала Петрова, уточнив, что сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

Задержать подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались жители Каширы 29 и 34 лет.

При обыске по месту проживания одного из них полицейские обнаружили похищенные товары. Кроме того, в автомобиле подозреваемых были найдены камуфляжная одежда, пакеты и металлические монтировки, которые они использовали при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантов заключили под стражу, добавила представитель ведомства.

Видео: пресс-служба МВД России по Московской области

До этого стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.